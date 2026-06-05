Altavilla Monferrato | boato e crollo dopo l’esplosione di una bombola

Un’esplosione causata da una bombola ha provocato un boato e il crollo di una struttura in un paese del Monferrato. Un uomo di 75 anni è riuscito a uscire dalle macerie e a mettersi in salvo. Le autorità stanno indagando sulle cause tecniche dell’incidente, concentrandosi sulla possibile perdita di contenuto o difetti nella bombola. Non sono stati segnalati altri feriti. La zona è stata evacuata e le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi necessari.

Come ha fatto il settantacinquenne a fuggire dalle macerie dopo l'esplosione? Quali sono le cause tecniche che hanno provocato il cedimento della bombola? Cosa rischia di crollare dopo la deflagrazione in strada Montecchio? Come si può prevenire il rischio di esplosioni nelle vecchie infrastrutture??? In Breve L'incidente è avvenuto venerdì 05 giugno 2026 intorno alle ore 11:45. L'uomo ferito è stato trasferito d'urgenza al CTO di Torino tramite elisoccorso. I . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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