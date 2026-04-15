Un boato e l’esplosione lo spettacolare crollo comandato del viadotto

Oggi a Firenze, nell’ambito dei lavori di ampliamento della strada statale 223 di Paganico, si è svolto il crollo controllato del viadotto La Coscia. L’intervento, parte del lotto 4 di un progetto di raddoppio a quattro corsie, è stato caratterizzato da un forte boato e dall’esplosione che hanno portato alla demolizione della struttura. L’operazione è stata eseguita sulla vecchia carreggiata, ancora in fase di ammodernamento.

Firenze, 15 aprile 2026 – Nell’ambito del lotto 4 dei lavori di raddoppio a quattro corsie della strada statale 223 di Paganico (E78 Grosseto-Siena), oggi Anas ha eseguito le operazioni di demolizione del viadotto La Coscia, sulla vecchia carreggiata in fase di ammodernamento. La demolizione è stata eseguita con l’uso di esplosivo sotto la direzione di Anas, a cura dell’impresa appaltatrice ATI Itinera Monaco e dell’impresa specializzata Nitrex. https:www.lanazione.itvideola-demolizione-del-viadotto-e-uno-spettacolo-lesplosione-in-diretta-lapgbz8b Per consentire il brillamento in sicurezza, il tratto è rimasto chiuso al traffico in entrambe le direzioni dalle 6,30 alle 7,15.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un boato e l’esplosione, lo spettacolare crollo comandato del viadotto Notizie correlate Leggi anche: L'esplosione nella palazzina, l'incendio e il crollo: muoiono due anziani ad Adelfia. "Lui gridava aiuto, poi un altro boato" La palla di fuoco dietro il Monte Fuji: lo spettacolare video che fa pensare a un’esplosioneIl video di una meteora che sembra cadere dietro il Monte Fuji ha acceso l’attenzione sui social: un effetto ottico suggestivo, che ha portato molti... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La fuga di gas, il boato e un palazzo off limits: i dettagli e le immagini esclusive dell'esplosione di via Baiamonti; Boato nel cuore della notte a Cologno Monzese, salta in aria un bancomat: indagano i carabinieri; Doppia esplosione nella notte. Al Cep e a Riparbella via i bancomat; Vigevano, esplode bombola del gas: boato all’alba. Un boato e l’esplosione, lo spettacolare crollo comandato del viadottoIl viadotto La Coscia sulla Siena-Grosseto sarà ricostruito nell’ambito dei lavori di ammodernamento della vecchia carreggiata ... lanazione.it Boato nella notte per l’esplosione al bancomat e malviventi in fuga con il bottino, indagano i carabinieriPorto Cesareo (Lecce) – Ancora un colpo notturno ai danni del bancomat di una banca. A finire nel mirino dei malviventi, stavolta, è stata la filiale del ... corrieresalentino.it Napoli si è svegliata con un forte boato e una scia luminosa nel cielo intorno alle 5:43: momenti di paura tra i cittadini, inizialmente temendo il peggio. : ` - facebook.com facebook