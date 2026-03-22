Come riferito daivigili del fuoco, il crollo delle palazzine nella zonaPiana del SoleaRoma, sembra essere stata causata dall’esplosione di unabombola di GPL. L’incidente ha interessato tre villette, provocando ladistruzione totale delle pareti degli edifici, mentre i detriti hannocolpito alcune auto parcheggiatenelle vicinanze. I vigili del fuoco sono riusciti aestrarre due persone dalle macerie, affidandole alle cure del personale del118. Le operazioni di ricerca sono proseguite per verificare la presenza dieventuali altre persone coinvolte, è stato poi confermato chenessun altrofossepresente sotto alle macerie.Sono circa 70 le persone sfollate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma, crollo palazzine a Piana del Sole: esplosione dovuta a bombola gpl, due feriti gravi e 70 evacuati

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Tra i residenti del comprensorio di Piana del Sole, quartiere tra Ponte Galeria e Fiumicino, la paura è stata tanta. A causa dell'onda d'urto i detriti della palazzina crollata, tra cui anche parti di infissi, sono volati fino a 200 metri distanza. #ANSA x.com