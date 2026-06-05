Alta Velocità treni in movimento | primi test sulla linea Brescia-Verona

I primi test sulla linea ad alta velocità tra Brescia e Verona sono iniziati tra Lugagnano di Sona e Mazzano. I treni stanno già circolando lungo questa tratta, segnando l'avvio ufficiale della sperimentazione. La fase riguarda esclusivamente il tratto tra queste due località, senza ancora prevedere il servizio regolare. La circolazione si svolge in condizioni di prova, con treni in movimento lungo la linea.

È iniziata in questi giorni una nuova fase per la linea AVAC Brescia-Verona: nel tratto compreso tra Lugagnano di Sona e Mazzano infatti ha preso il via la sperimentazione della circolazione dei treni. I convogli dunque hanno viaggiato per la prima volta sui binari del progetto, il cui iter ha. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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