Un guasto sulla linea alta velocità tra Roma e Firenze ha provocato l’interruzione del servizio e la sospensione di alcuni treni. La linea convenzionale ha registrato rallentamenti e ritardi fino a 70 minuti, creando disagi per i passeggeri che devono spostarsi tra le due città. I lavori di riparazione e i problemi tecnici hanno coinvolto entrambe le tratte ferroviarie, causando un’interruzione temporanea della circolazione.

Giornata si caos per chi viaggia in treno. La circolazione, infatti, è interrotta per lavori tra Roma e Firenze sia sull’Alta Velocità che sulla linea convenzionale. Inoltre sabato 11 aprile è in programma un nuovo sciopero del personale Rfi con potenziali ripercussioni e possibili ulteriori disagi sulla rete nazionale. Treni fermi sulla Roma-Firenze, ecco perché Alta Velocità e linea convenzionale, lavori e guasti Gli effetti sui tempi di percorrenza Lo sciopero di sabato 12 aprile Treni fermi sulla Roma-Firenze, ecco perché Niente treni sulla linea tra Firenze e Roma per lavori. I convogli non passano a causa degli interventi di attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guasto sulla Roma-Firenze e treni Alta Velocità fermi, ritardi e disagi anche sulla linea convenzionale

Treni Roma-Firenze: guasto all’alba sulla linea, ritardi fino a 70 minuti. Poi lo stop Alta VelocitàFIRENZE – Mattinata di caos oggi, 11 aprile 2026, sulla linea ferroviaria convenzionale Roma-Firenze per un guasto tecnico ad Orte.

Stop ai treni sulla linea dell’Alta Velocità Roma-Firenze, disagi nel weekendUn weekend nero per coloro che hanno scelto il treno come principale mezzo di trasporto.

Temi più discussi: Stop alla circolazione dei treni per lavori sulla Roma- Firenze nel weekend; Treni sulla linea Roma-Firenze sospesi o ridotti per lavori oggi e domani; Si ferma l'Alta Velocità tra Roma e Firenze, i viaggi a rischio disagi tra sabato e domenica anche per Milano: quanto dura lo stop e a cosa serve; Le cose da sapere sui disagi nel trasporto ferroviario dall’11 al 13 aprile.

Guasto sulla Roma-Firenze, Rfi ‘circolazione in graduale ripresa’(ANSA) – FIRENZE, 11 APR – Sulla linea Roma-Firenze convenzionale, dalle ore 11, la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa dopo l’inconveniente tecnico sulla linea in prossimità di Orte segnal ... espansionetv.it

Guasto sulla Roma-Firenze e treni Alta Velocità fermi, ritardi e disagi anche sulla linea convenzionaleLavori e guasti sulla tratta tra Roma e Firenze causano ritardi fino a 70 minuti. In giornata c'è anche uno sciopero del personale Rfi ... virgilio.it

Un guasto tecnico nei pressi di Orte causa forti rallentamenti sulla linea ferroviaria convenzionale tra Roma e Firenze - facebook.com facebook

Treni, stop programmato con imprevisto sulla Roma-Firenze, ritardi fino a 70 minuti x.com