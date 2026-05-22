Alta velocità viabilità e aeroporti | la Cisl chiede una cabina di regia unica per tutta la Romagna

La Cisl ha richiesto l’istituzione di una cabina di regia unica per tutte le questioni legate alle infrastrutture della Romagna, incluse le linee ad alta velocità, la rete viaria, gli aeroporti di Forlì e Rimini, il trasporto pubblico locale e il porto di Ravenna. La proposta nasce nel contesto di un dibattito che coinvolge diversi settori, con attenzione rivolta alla connessione tra le diverse infrastrutture e alla pianificazione delle future opere di sviluppo. La richiesta è stata avanzata in un momento di discussioni accese sul futuro di queste reti.

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