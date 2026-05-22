Alta velocità viabilità e aeroporti | la Cisl chiede una cabina di regia unica per tutta la Romagna
La Cisl ha richiesto l’istituzione di una cabina di regia unica per tutte le questioni legate alle infrastrutture della Romagna, incluse le linee ad alta velocità, la rete viaria, gli aeroporti di Forlì e Rimini, il trasporto pubblico locale e il porto di Ravenna. La proposta nasce nel contesto di un dibattito che coinvolge diversi settori, con attenzione rivolta alla connessione tra le diverse infrastrutture e alla pianificazione delle future opere di sviluppo. La richiesta è stata avanzata in un momento di discussioni accese sul futuro di queste reti.
Nel dibattito sempre più acceso sul futuro delle infrastrutture, dell'Alta Velocità e del potenziamento della rete viaria in Romagna (dalla E45 e la Statale 16 Adriatica agli scali aeroportuali Ridolfi di Forlì e Fellini di Rimini, al trasporto pubblico locale fino al porto di Ravenna), la Cisl. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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