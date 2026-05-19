A Forlì si discute di una proposta per la realizzazione di un nuovo snodo ferroviario ad alta velocità nella regione della Romagna. Il progetto prevede la creazione di una fermata che potrebbe influenzare il traffico e le attività economiche locali. I soggetti tecnici coinvolti nel progetto sono enti pubblici e aziende specializzate nel settore delle infrastrutture ferroviarie. La proposta è ancora in fase preliminare e non sono stati resi noti i dettagli specifici delle tempistiche o delle modalità di realizzazione.

? Punti chiave Come cambierebbe il lavoro e l'economia della Romagna con questa fermata?. Chi sono i soggetti tecnici che stanno progettando questo nuovo snodo?. Perché la posizione di Forlì è considerata strategica per l'intera regione?. Quali sono i passi politici necessari per ottenere il via libera?.? In Breve Incontro tecnico tra sindaco Zattini e amministratore delegato RFI Aldo Isi. Coinvolgimento del sindaco di Cesena Enzo Lattuca per il sostegno istituzionale. Sinergia prevista con aeroporto Ridolfi, porto di Ravenna e zona Villa Selva. Benefici per un sistema produttivo e un bacino di un milione di persone. La deputata Alice Buonguerrieri porterà in Parlamento una proposta per inserire la fermata dell’Alta Velocità a Forlì tra le priorità strategiche del Governo nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alta Velocità a Forlì: la proposta per un nuovo snodo in Romagna

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