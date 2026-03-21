Accesso Medicina e semestre filtro | l’Università di Foggia lancia una piattaforma gratuita con intelligenza artificiale per aiutare gli studenti

L'Università di Foggia ha messo a disposizione una piattaforma gratuita dotata di intelligenza artificiale pensata per supportare gli studenti nel processo di accesso a Medicina e nella scelta del semestre filtro. La piattaforma permette di ricevere assistenza personalizzata e guidata durante le procedure di iscrizione e selezione. La novità mira a semplificare le operazioni e a favorire un percorso più chiaro per gli utenti.

L'Università di Foggia lancia una nuova piattaforma gratuita basata sull'intelligenza artificiale per supportare gli studenti di Medicina nel semestre filtro L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Medicina, oggi le graduatorie del semestre filtro: più di 30mila gli studenti bocciati. Come si stanno muovendo le universitàOggi, giovedì 8 gennaio, è il giorno della pubblicazione della graduatoria per i 54. Leggi anche: Semestre filtro, gli studenti ammessi a Medicina… in Albania Una selezione di notizie su Accesso Medicina Temi più discussi: Aspiranti medici in crisi per il semestre filtro; Semestre filtro a medicina, flop per le facoltà scelte come seconda opzione, i posti restano vuoti; Medicina, l’Ai per preparare gli studenti al semestre filtro: l’iniziativa dell’università di Foggia; Semestre filtro con AI, l’Università di Foggia lancia la piattaforma gratuita. Accesso a Medicina. Iscrizioni per il semestre aperto fino al 25 luglio. Mur pubblica i syllabiLa riforma prevede l’abolizione dei test d’ingresso, il superamento del numero chiuso e l’istituzione di un semestre aperto con accesso libero con la contemporanea iscrizione a un altro corso di ... quotidianosanita.it Accesso a Medicina, Burioni e Gherlone bocciano l’aumento indiscriminato degli iscritti: la quantità dei nuovi iscritti deve viaggiare di pari passo con l’eccellenza formativaAumentare i posti di Medicina non basta: è necessario potenziare la pratica clinica e le tecnologie per i futuri medici ... orizzontescuola.it MEDICINA DELLE MIGRAZIONI La salute è davvero un diritto per tutti Oppure condizioni sociali, documenti e burocrazia possono diventare ostacoli all’accesso alle cure Due incontri per guardare la medicina da una prospettiva diversa e capire cosa suc facebook