Intelligenza artificiale e imprese | all’Università di Bergamo il convegno Global AI – dall’hype all’impatto reale nelle pmi

A Bergamo si è tenuto il convegno “Global AI – dall’hype all’impatto reale nelle pmi”, organizzato presso l’Università locale. L’evento ha affrontato l’uso dell’intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese, con un focus sulla sua diffusione e applicazione concreta. Sono stati presentati dati e casi studio relativi alle tecnologie AI adottate da aziende di diverse dimensioni. La discussione ha coinvolto esperti e rappresentanti del settore, evidenziando le sfide e le opportunità attuali.

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Bergamo. In un contesto in cui l’intelligenza artificiale è sempre più diffusa ma ancora poco governata, soprattutto nelle piccole e medie imprese, il Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università degli studi di Bergamo si propone di accompagnare le aziende nell’applicazione concreta di queste tecnologie. Giovedì 21 maggio, dalle 15 alle 18,30 nella sala Galeotti in via dei Caniana 2, il convegno “Global AI – Dall’hype all’impatto reale nelle Pmi” approfondirà il potenziale applicativodelle soluzioni di AI per la competitività delle piccole e medie imprese, in un momento di confronto tra ricerca accademica e mondo del business. Nel corso... 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Intelligenza Artificiale per chi lavora davvero. Cosa usa AlexTheory - Q&A Sullo stesso argomento Qual è l’Impatto reale dell’Intelligenza Artificiale nel Marketing? Gli scenari raccontati a Megatrends 2026In sintesi: scenari, criticità e veri casi studio L’intelligenza artificiale ha superato la fase di hype per diventare un elemento strutturale nel... L’Intelligenza artificiale entra nei Comuni e nelle impreseUna pubblica amministrazione sempre più digitale, imprese che sperimentano l’intelligenza artificiale e nuovi servizi pensati per semplificare il... Intelligenza artificiale e imprese: all’Università di Bergamo il convegno Global AI – dall’hype all’impatto reale nelle pmiGiovedì 21 maggio, dalle 15 alle 18,30 nella sala Galeotti in via dei Caniana 2, il convegno incentrato sul potenziale applicativo delle soluzioni di intelligenza artificiale per la competitività dell ... bergamonews.it #GiornataMondialeSicurezzaSulLavoro - Results on X | Live Posts & Updates x.com Tra i colossi di Cina e Usa la via italiana all'intelligenza artificialeIl modello europeo si fa strada e l’Italia ha un posto tutto suo. Tra università, laboratori e imprese c’è un brulicare di nuove idee e menti brillanti. Alcuni giovani protagonisti ce lo raccontano. ilfoglio.it