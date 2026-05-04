Lazio Inter senza tifo | i gruppi organizzati diserteranno l’Olimpico il 9 maggio Il comunicato ufficiale

Il 9 maggio l'Olimpico sarà vuoto durante la partita tra Lazio e Inter. I gruppi organizzati degli Ultras biancocelesti hanno diffuso un comunicato ufficiale in cui annunciano che diserteranno lo stadio in quella data. La decisione riguarda la mancata presenza degli spettatori organizzati, lasciando il settore vuoto per tutta la durata dell'incontro. La scelta è stata comunicata tramite un documento ufficiale pubblicato dagli Ultras.