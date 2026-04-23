Lazio il tifo organizzato traccia una rotta netta | presenza massiccia in finale e protesta totale nel derby la linea dura prende forma

I tifosi della Lazio hanno deciso di sostenere la squadra in modo diverso nelle due sfide più importanti della stagione. In vista della finale contro l’Inter, una presenza massiccia allo stadio è stata annunciata, mentre nel derby con la Roma si è verificata un’assenza simbolica, come segnale di protesta. La scelta riflette un atteggiamento deciso da parte del tifo organizzato, che ha tracciato una linea netta tra sostegno e contestazione.

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