Allo stadio tutto pronto per il concerto di Achille Lauro | tutto quello che cambia per traffico e parcheggi
Lo stadio è pronto per il concerto di Achille Lauro in programma domenica sera, con traffico e parcheggi che subiranno modifiche. La viabilità sarà rallentata nelle strade circostanti e alcune aree di sosta saranno riservate ai partecipanti. Sono stati predisposti percorsi alternativi e limitazioni temporanee per agevolare l’afflusso e il deflusso dei visitatori. La polizia ha annunciato controlli intensificati per garantire la sicurezza durante l’evento.
Conto alla rovescia per il concerto di Achille Lauro allo stadio Romeo Neri, atteso domenica sera per l'anteprima del tour "Comuni Immortali". In vista dell'evento, che richiamerà migliaia di spettatori, il Comune di Rimini ha predisposto un piano straordinario per viabilità, parcheggi e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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