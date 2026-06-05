Allo stadio tutto pronto per il concerto di Achille Lauro | tutto quello che cambia per traffico e parcheggi

Notizia in breve

Lo stadio è pronto per il concerto di Achille Lauro in programma domenica sera, con traffico e parcheggi che subiranno modifiche. La viabilità sarà rallentata nelle strade circostanti e alcune aree di sosta saranno riservate ai partecipanti. Sono stati predisposti percorsi alternativi e limitazioni temporanee per agevolare l’afflusso e il deflusso dei visitatori. La polizia ha annunciato controlli intensificati per garantire la sicurezza durante l’evento.