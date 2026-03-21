Tra dannazione e Paradiso Achille Lauro strega un Mandela da tutto esaurito | Buonasera Firenze Concerto al Franchi quando lo stadio sarà pronto

Achille Lauro ha aperto il suo concerto a Firenze con una dichiarazione d’amore molto sentita, rivolta a un destinatario speciale. Lo stadio Mandela Forum ha accolto con entusiasmo l’artista, che ha eseguito il brano “Amor”, creando un’atmosfera carica di emozioni. Prima di salire sul palco, Lauro ha annunciato che il concerto si sarebbe svolto quando lo stadio sarebbe stato pronto, lasciando il pubblico in attesa del grande evento.

Firenze, 21 marzo 2026 – Achille Lauro apre il concerto fiorentino con una struggente e intensa dichiarazione d’amore, il Mandela Forum vibra sulle note di “ Amor ”, una dedica a qualcuno che si ama profondamente in una notte che sembra essere l’ultima. “Abbracciami ancora Roma, prima di addormentarci stasera”. Ma Lauro stasera è abbracciato da un Mandela Forum completamente sold out. “ Buonasera Firenze, aspettavamo questo momento da un anno, lusingati di essere qui” Mandela Forum in estasi per Achille Lauro. Canzone dopo canzone con un pubblico in estasi per l’idolo romano si ripercorrono i grandi successi di Lauro. Un Mandela gremito è pronto a cantare a squarciagola grandi e vecchi successi da Bam bam twist, per poi lasciarsi trasportare fino a una Dannata San Francisco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tra dannazione e Paradiso, Achille Lauro strega un Mandela da tutto esaurito: “Buonasera Firenze. Concerto al Franchi quando lo stadio sarà pronto” Articoli correlati Tra dannazione e Paradiso, Achille Lauro strega un Mandela da tutto esaurito: “Buonasera Firenze”Firenze, 21 marzo 2026 – Achille Lauro apre il concerto fiorentino con una struggente dichiarazione d’amore intensa e malinconica, il Mandela Forum... Concerto Achille Lauro Allianz Stadium: anche il cantante si esibirà nello stadio della Juventus. Quando e info sui bigliettidi Redazione JuventusNews24Concerto Achille Lauro Allianz Stadium, ecco quando il cantante si esibirà nello stadio della Juventus e come acquistare i... Achille Lauro spoilera il nuovo singolo a Eboli: si chiama In Viaggio Verso Il Paradiso Tutti gli aggiornamenti su Achille Lauro Tra dannazione e Paradiso, Achille Lauro strega un Mandela da tutto esaurito: Buonasera FirenzeAchille Lauro apre il concerto fiorentino con una struggente dichiarazione d’amore intensa e malinconica, il Mandela Forum vibra sulle note di Amor ... lanazione.it In viaggio verso il paradiso di Achille Lauro, il significato: Avrò cura di teQual è il significato di In viaggio verso il paradiso di Achille Lauro? La canzone è una promessa d'amore eterna, che supera la morte. donnaglamour.it