Achille Lauro ha annunciato un nuovo concerto allo stadio di Bologna, dopo aver concluso un tour nei palazzetti completamente esauriti. L'artista si conferma tra i performer più attivi e seguiti della scena musicale italiana, con un percorso che ha visto numerosi concerti sold-out in locali chiusi. La data rappresenta un ulteriore passo nel suo calendario di spettacoli dal vivo.

Dopo un tour nei palazzetti interamente sold-out, Achille Lauro chiude un capitolo fondamentale del suo percorso live, confermandosi tra i performer più solidi e trasversali della scena italiana. Un viaggio lungo tutta la penisola, accolto ovunque da un entusiasmo travolgente, che ha visto l’artista portare sul palco uno spettacolo potente e identitario, capace di tenere insieme impatto visivo, racconto personale e connessione diretta con il pubblico. La bella notizia è che adesso abbiamo un'altra bella data allo stadio Dall'Ara di Bologna per il 2027. Lo sguardo è già proiettato agli stadi, dove la dimensione live di Achille Lauro trova la sua consacrazione naturale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Achille Lauro: nuovo concerto allo stadio di Bologna

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