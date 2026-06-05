Allo JUS Museum la mostra ABC CARTE dedicata alle opere su carta di Carla Accardi Mirko Basaldella Carol Rama Corrado Cagli

Dal 9 giugno al 17 luglio 2026, JUS Museum Galleria d'Arte di Napoli (Palazzo Calabritto, via Calabritto, 20) presenta ABC (CARTE), una mostra dedicata alle opere su carta di quattro protagonisti dell'arte italiana del Novecento: Carla Accardi, Mirko Basaldella, Corrado Cagli e Carol Rama, a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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