I See You You See Me | Carol Rama in mostra a New York

A New York si apre una nuova mostra dedicata a Carol Rama, artista torinese attiva nel Novecento, presso la galleria Hauser & Wirth. La retrospettiva presenta una selezione di opere dell’artista, nata nel 1918 e scomparsa nel 2015, e segue l’esposizione di Penone presso la galleria Gagosian. La mostra intitolata “I See You You See Me” offre uno sguardo sull’arte di Rama, che ha influenzato il panorama artistico italiano.

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L’arte torinese conquista Manhattan: dopo Penone da Gagosian, arriva a New York la retrospettiva di Carol Rama (1918-2015) da Hauser & Wirth. L’artista, che dalla casa-studio di via Napione investigò per più di sessant’anni corpo desiderio, erotismo, sguardo e repressione, rivive in I See You You See Me. Curata da Carlo Knoell, la mostra raccoglie trenta opere: dai primi acquerelli erotici agli assemblaggi con occhi di bambole, siringhe e camere d’aria di pneumatici – richiami al mestiere di industriale del padre suicida – sino alla serie Napalm Pictures del 1968-69, nata nel clima della guerra del Vietnam, e alle anatomie bovine di Mad Cow degli anni Novanta, ispirate all’epidemia della mucca pazza.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “I See You You See Me“: . Carol Rama in mostra a New York ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video If You Master THESE Skills, You’ll Never Be Broke Again Notizie correlate A New York la mostra sulla moda italiana nel cinemaNEW YORK (ITALPRESS) – L’Istituto Italiano di Cultura di New York ha inaugurato la mostra “Fotogrammi di moda italiana: dagli anni ’50 ad oggi,... "La mostra di Raffaello a New York occasione d’oro per Urbino e Marche""La mostra di Raffaello al MET sia un volano per la promozione delle Marche negli USA". Argomenti più discussi: I See You You See Me: . Carol Rama in mostra a New York; La città che ascolta. Come la fibra ottica può darci dati migliori senza trasformarsi in sorveglianza; Il cast di Hunger Game oggi; Le 19 migliori piante da bagno (anche senza finestra) che resistono a umidità e poca luce. Carol Lauren Natale - Results on X | Live Posts & Updates x.com