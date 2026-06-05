All’Istituto Artiglio Incontro sacro-profano

Da lanazione.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Artiglio sfida i pregiudizi: la Bibbia parla anche ai non credenti. L’aula magna dell’istituto ha ospitato la conferenza "Onde di Parole. Il mare e l’acqua tra Bibbia e letteratura profana", un incontro che ha saputo abbattere le barriere tra sacro e profano, dimostrando come il testo biblico sia ancora capace di offrire chiavi di lettura fondamentali per interpretare la modernità. Il cuore dell’evento è stato il dialogo tra discipline diverse, unite dai simboli universali dell’acqua e del mare. Il mare, infatti, non è solo una distesa d’acqua, ma un luogo dell’anima: origine e confine, spazio di paura ma anche di rinascita.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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