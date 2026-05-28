Cerreto Sannita inaugurata la mostra Sacro e Profano

Da fremondoweb.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’Auditorium “G. Verdi” si è tenuta l’inaugurazione della mostra “Sacro e Profano” di Domizio Cassella, con una partecipazione numerosa.

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Una partecipazione straordinaria di pubblico, un dibattito di altissimo profilo e momenti di profonda commozione hanno segnato il successo del convegno di inaugurazione di “Sacro e Profano”, la mostra dell’artista Domizio Cassella inaugurata sabato 23 maggio presso l’Auditorium “G. Verdi” e allestita nello splendido Chiostro del Palazzo Comunale di Cerreto Sannita. I saluti istituzionali hanno aperto la manifestazione sottolineando la forte sinergia del territorio. La Dott.ssa Giovanna Caraccio, Dirigente Scolastica dell’I.I.S. “Carafa-Giustiniani”, ha evidenziato il ruolo della scuola come laboratorio di cittadinanza attiva e sensibilità, mentre il sindaco di Cerreto Sannita, Giovanni Parente, ha rimarcato l’orgoglio di una comunità capace di unire identità storica e attenzione sociale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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