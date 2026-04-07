Fino al 12 aprile, presso Palazzo Del Monte di Mombaroccio, è aperta la mostra personale intitolata

Si terrà fino al 12 aprile, a Palazzo Del Monte di Mombaroccio, la mostra "Dal Sacro al Profano", personale del pittore e maestro Renato Arzeni. In esposizione circa una trentina di dipinti, alcuni dei quali ispirati a quadri iconici come il Narciso e la Crocifissione di San Pietro di Caravaggio, dove ad essere raffigurate in questo caso sono però persone comuni, prese dalla strada. "E’ un lavoro a cui tengo particolarmente – dice l’autore, Renato Arzeni – che fa parte di una collezione di quadri che oggi conservo nel mio studio: saranno circa 300. Tra questi ce ne sono tantissimi legati anche gli antichi mestieri, che parlano anche della nostra cultura e del nostro territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Dal sacro al profano". Le opere di Arzeni

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