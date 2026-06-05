allenatore conto alla rovescia pochi giorni per il verdetto

Tra meno di una settimana sarà annunciato il risultato sulla scelta del nuovo allenatore. La decisione finale è attesa entro pochi giorni, secondo quanto riferito. La società sta valutando le candidature e potrebbe comunicare l’esito già nelle prossime ore. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, ma tutto fa pensare che la questione si risolva nel breve termine.

L’attesa sembra prossima al termine. Meno di una settimana: questo il tempo che sembra, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, prima dell’esito sul nuovo tecnico. Una volta che sarà stretto l’accordo verrà prima comunicato l’esonero di Oscar Hiljemark, quindi annunciato il proprio successore. Teniamo come deadline il dieci giugno, come ribadito. Il direttore sportivo Leonardo Gabbanini sta proseguendo e intensificando i contatti. I nomi sono i soliti citati: Paolo Zanetti, Fabio Pecchia, ma anche Marco Baroni e Paolo Bianco. Tutti tecnici di prima fascia e con grandi ambizioni, che condividono in carriera il fatto di avere conquistato una promozione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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