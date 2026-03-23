Ora legale in Italia ora è conto alla rovescia | pochi giorni e si spostano le lancette

IL CAMBIO DELL’ORA. Il cambio previsto per l’ultimo weekend del mese, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Ormai è conto alla rovescia, pochi giorni e ci siamo. Si avvicina anche l’ora legale. Pochi giorni e la primavera abbandonerà l’ora solare, per spostare le lancette degli orologi avanti di un’ora. Il cambio con l’avvento di quella legale, prevista per l’ultimo weekend del mese, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Mai come quest’anno strategica, per la riduzione dei consumi energetici che comporta una volta attiva. Nel 2026 l’ora legale arriverà in anticipo. Il suo avvento è previsto infatti un giorno prima rispetto al 2025, iniziando un trend che continuerà nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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