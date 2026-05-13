Conto alla rovescia a Castelfidardo per la Due Giorni Marchigiana
A Castelfidardo si avvicina la Due Giorni Marchigiana, evento giunto alla 44ª edizione. Quest’anno coinvolge 30 squadre e 176 ciclisti, il numero massimo consentito. Più di cento persone tra volontari e forze dell’ordine saranno presenti lungo il percorso per garantire l’organizzazione e la sicurezza della manifestazione. La gara si svolge nel rispetto delle tradizioni del ciclismo locale e si prepara a riunire appassionati e partecipanti da diverse zone.
CASTELFIDARDO – La Due Giorni Marchigiana lancia lo sprint a suon di numeri reboanti. 44 edizioni, segno tangibile di tradizione, 30 squadre per 176 ciclisti (il massimo) a sottolineare l’apprezzamento del movimento ciclistico, oltre 100 addetti impegnati sulle strade, tra volontari e forze.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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