Allegri-Napoli De Laurentiis aspetta | annuncio vicino

Il Napoli attende un annuncio ufficiale sul nuovo allenatore, dopo che la panchina resta ancora senza un nome. Il presidente del club ha detto di aspettare un comunicato imminente. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora, ma le decisioni sembrano ormai prese. La squadra si prepara a un nuovo cambio in panchina, con l’obiettivo di definire a breve i dettagli.

La panchina del Napoli resta formalmente senza nome, ma il quadro appare ormai definito. Aurelio De Laurentiis, nella conferenza di presentazione dei ritiri estivi, ha scelto la linea della prudenza. Nessun annuncio. Nessuna conferma diretta. Ma il riferimento al nuovo allenatore è bastato per alimentare ulteriormente l’attesa attorno a Massimiliano Allegri. Il presidente azzurro ha spiegato: “Anche se avessi già scelto l’allenatore, non posso ancora annunciarlo”. Una frase breve, ma significativa. Non una smentita. Piuttosto, il segnale di una trattativa arrivata alla fase conclusiva, ma ancora bloccata da passaggi esterni al Napoli. Il club partenopeo ha già impostato il futuro tecnico, ma deve attendere che ogni dettaglio venga sistemato prima di procedere con l’ufficialità. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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