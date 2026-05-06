Conte-De Laurentiis summit vicino dopo Napoli-Bologna

Da forzazzurri.net 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Napoli e Bologna, si avvicina un incontro tra l'allenatore e il presidente della società. L’appuntamento è previsto in un momento in cui il club si sta preparando per le prossime sfide di campionato. Entrambi i protagonisti sono coinvolti in discussioni sulla gestione tecnica e sulle strategie future della squadra. L'incontro si svolgerà in un contesto riservato e senza dettagli pubblici al momento.

Il futuro del Napoli sta per passare, ancora una volta, da un confronto diretto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. È lì che si capirà se il percorso comune potrà proseguire anche oltre questa stagione. Oppure se sarà il momento di imboccare strade diverse. Il passaggio decisivo, però, arriverà solo dopo l’ultimo snodo sportivo ancora da chiudere. Prima viene il campo. L’obiettivo del club è battere il Bologna. E mettere in cassaforte la qualificazione matematica alla prossima competizione europea. Solo a quel punto il Napoli potrà affrontare il tema della panchina con più lucidità. E senza altri rinvii. A scriverlo è la Repubblica. L’idea è quella di ripetere uno schema già visto un anno fa.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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