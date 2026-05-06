Conte-De Laurentiis summit vicino dopo Napoli-Bologna

Dopo la partita tra Napoli e Bologna, si avvicina un incontro tra l'allenatore e il presidente della società. L’appuntamento è previsto in un momento in cui il club si sta preparando per le prossime sfide di campionato. Entrambi i protagonisti sono coinvolti in discussioni sulla gestione tecnica e sulle strategie future della squadra. L'incontro si svolgerà in un contesto riservato e senza dettagli pubblici al momento.

Il futuro del Napoli sta per passare, ancora una volta, da un confronto diretto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. È lì che si capirà se il percorso comune potrà proseguire anche oltre questa stagione. Oppure se sarà il momento di imboccare strade diverse. Il passaggio decisivo, però, arriverà solo dopo l’ultimo snodo sportivo ancora da chiudere. Prima viene il campo. L’obiettivo del club è battere il Bologna. E mettere in cassaforte la qualificazione matematica alla prossima competizione europea. Solo a quel punto il Napoli potrà affrontare il tema della panchina con più lucidità. E senza altri rinvii. A scriverlo è la Repubblica. L’idea è quella di ripetere uno schema già visto un anno fa.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte-De Laurentiis, summit vicino dopo Napoli-Bologna Addio Conte Ecco cosa sta succedendo davvero dentro lo spogliatoio del Napoli! Notizie correlate Conte-De Laurentiis, summit vicino per il futuro del NapoliIl futuro del Napoli passerà da un confronto diretto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Conte-De Laurentiis, summit rinviato dopo il ko con la LazioIl confronto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte non è saltato, ma per ora resta congelato. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Conte e il Napoli avanti insieme? I temi in ballo nel summit con De Laurentiis; IL PUNTO. Il Napoli prova a blindare subito la Champions, poi il summit De Laurentiis-Conte; Napoli-Conte, prima la Champions e poi il vertice con De Laurentiis: i nodi da sciogliere per restare; De Laurentiis-Conte, a breve il summit. C'è aria di rifondazione: 4 big verso l'addio?. Biasin: Conte-Napoli: addio ipotesi più probabile. La vera notizia riguarda SarriChi allenerà il Napoli nella prossima stagione? A breve, quando la compagine azzurra avrà la matematica certezza di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, ci sarà il tanto atteso ... msn.com Incontro ADL-Conte: spunta data e possibile locationSecondo quanto riportato dall’edizione odierna di la Repubblica, il futuro del Napoli passerà ancora una volta da un confronto diretto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Dopo ... tuttonapoli.net Conte e De Laurentiis più che degli infortuni, dovrebbero parlare del difficile recupero dagli infortuni. Big Rom ovviamente non è finito fuori rosa. - facebook.com facebook Il Presidente Aurelio De Laurentiis, mister Antonio Conte e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Mircea Lucescu, eccezionale esponente del mondo del calcio e avversario leale e validissimo di tante partite. x.com