Conte-De Laurentiis summit vicino per il futuro del Napoli

Un incontro tra il presidente e l’allenatore del Napoli è previsto nelle prossime ore per discutere del futuro della squadra. Le conversazioni si concentreranno sui piani e le strategie da adottare per la stagione successiva. Entrambi sono coinvolti in questa fase decisionale e si preparano a confrontarsi sui vari aspetti relativi alla gestione e agli obiettivi del club.

Il futuro del Napoli passerà da un confronto diretto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte.. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.🔗 Leggi su Forzazzurri.net Notizie correlate Futuro Conte, anticipato il summit decisivo: quando avverrà l’incontro con De LaurentiisConte e De Laurentiis anticipano il faccia a faccia decisivo: secondo il Corriere dello Sport, l’incontro si terrà prima della fine della stagione,... Futuro Conte, summit con De Laurentiis a maggio: spunta un retroscena sul contrattoAntonio Conte lavora per il presente, certo, ma con uno sguardo rivolto anche al futuro. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Napoli, Conte e De Laurentiis evitano di parlare del futuro in pubblico: si attende solo il summit di fine stagione; Napoli-Conte ancora insieme a una condizione: la richiesta a De Laurentiis e la decisione su De Bruyne; NAPOLI, SLITTA IL SUMMIT DE LAURENTIIS-CONTE DOPO LA SCONFITTA CON LA LAZIO; Napoli, il futuro di Conte è una priorità: De Laurentiis anticipa l'incontro col tecnico, tutti gli scenari. De Laurentiis-Conte, summit anticipato: si decide il futuro prima di fine stagioneIl summit tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte potrebbe essere anticipato, il Napoli deve decidere il proprio futuro. areanapoli.it Bivio Napoli, investimenti o austerity. De Laurentiis-Conte: futuro in bilicoDue vie per il Napoli: plusvalenze e ingaggi bassi prima opzione ma senza investimenti sono a rischio competitività e ciclo Conte ... napoli.repubblica.it Nell’anno del Centenario, Aurelio De Laurentiis vuole vincere ancora… ma con Conte resta Ne parlano Italia Mele e Maurizio De Giovanni in un confronto diretto tra presente, futuro e la voglia di continuare a scrivere la storia azzurra. Guarda il video! - facebook.com facebook Conte garante azzurro, resta solo per vincere. De Laurentiis al bivio x.com