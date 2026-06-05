Il procuratore di Allegri ha espresso dubbi sulla possibilità che il suo assistito possa diventare allenatore del Napoli. Non ci sono annunci ufficiali o trattative confermate in merito a questa eventualità. La questione rimane aperta e non si sono verificati sviluppi concreti in questa direzione. Attualmente, non ci sono indicazioni che Allegri sia vicino a un incarico con il club partenopeo.

Massimiliano Allegri diventerà mai allenatore del Napoli? La domanda è più che legittima visto quel che sta accadendo. La situazione del tecnico livornese è particolarmente originale. Il Napoli si trova in un cul de sac. Apparentemente nel club nessuno è preoccupato, a cominciare da Aurelio De Laurentiis che ieri in conferenza stampa ha parlato di regole federali che impediscono al Napoli di annunciare il nuovo tecnico. Ci permettiamo di dissentire. Non si tratta di strane regole federali, si tratta di un contratto. Allegri è un dipendente del Milan. È stato licenziato ma non si è dimesso. Non c’è stata alcuna risoluzione del contratto con eventuale pagamento della cosiddetta buonuscita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilnapolista.it - Allegri diventerà mai allenatore del Napoli? Le inquietanti parole di Branchini (il suo procuratore)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Salerno l’insediamento di Cantone, le parole del procuratore nazionale MelilloA Salerno si è svolto l’insediamento di un nuovo magistrato di rilievo in un evento che ha attirato l’attenzione delle autorità locali e della...

Leggi anche: Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli

Temi più discussi: Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli: così ha vinto il duello con Italiano; Napoli, sarà Allegri il nuovo allenatore: i dettagli dell’accordo tecnico ed economico; Allegri al Napoli, è fatta: c'è l'accordo! I dettagli e la durata del nuovo contratto; Napoli-Allegri, slitta la firma: Max aspetta i soldi dal Milan.

Frenata #Allegri, serve ancora un po’ di pazienza (Pedullà) Non si libererà oggi dal Milan. Scrive Pedullà: Allegri diventerà l'allenatore del Napoli ma serve ancora un po' di pazienza sugli aspetti burocratici. ilnapolista.it/2026/06/frenat… x.com

Vincenzo Italiano è in vantaggio su Max Allegri nella corsa per diventare il nuovo allenatore del Napoli. I contatti sono in corso tra Italiano, De Laurentiis e Manna, mentre la situazione di Allegri non è stata ancora completamente esplorata fino ad ora oggi. reddit

Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Napoli: così ha vinto il duello con ItalianoMassimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Manca ancora l’ufficialità, ma Aurelio De Laurentiis ha sciolto le riserve e ha scelto il tecnico livornese per raccogliere l’eredità di Anton ... ilfattoquotidiano.it

Fenomenologia di Massimiliano Allegri: l’allenatore più divisivo che ha sempre provato a non dividereDa Sacchi ad Adani, passando per social, risultatismo e giochismo: perché Allegri è diventato il simbolo della spaccatura calcistica italiana. Eppure il tecnico livornese non ha mai davvero cercato lo ... sport.virgilio.it