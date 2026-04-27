A Salerno si è svolto l’insediamento di un nuovo magistrato di rilievo in un evento che ha attirato l’attenzione delle autorità locali e della magistratura. Il procuratore nazionale ha espresso parole di apprezzamento per la figura del magistrato, definendolo di grande competenza e sottolineando l’importanza del suo arrivo per il territorio. La cerimonia ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti istituzionali e addetti ai lavori.

Tempo di lettura: 2 minuti “È una giornata fortunata per l’intero distretto: arriva un magistrato di grande competenza, non devo aggiungere altro perché le sue qualità sono note a tutti. Raffaele Cantone raccoglie l’eredità di un altro magistrato di grande esperienza, Giuseppe Borrelli e la presenza, oggi, di tanti colleghi – da Lembo ad Apicella, fino a Leonida Primicerio – testimonia il valore di questo passaggio”. Con queste parole il procuratore nazionale antimafia Melillo ha salutato l’insediamento a Salerno, a guida della Procura, di Raffaele Cantone. Melillo ha descritto una Procura aperta ai cittadini, ma ha accennatoalle difficoltà...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A Salerno l’insediamento di Cantone, le parole del procuratore nazionale Melillo

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