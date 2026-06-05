Allegri al Napoli si complica davvero? L’annuncio dell’agente non lascia dubbi

L’agente di Allegri ha confermato che il tecnico è ancora sotto contratto con il Milan e che non ci sono stati contatti con il club per risolvere l’accordo. Non è stato firmato nessun accordo di rescissione e Allegri rimane ufficialmente legato al Milan, anche se non allena più la squadra. La situazione contrattuale del tecnico resta invariata fino a eventuali future decisioni o accordi.

Massimiliano Allegri rimane tesserato del Milan nonostante l’esonero. L’agente Giovanni Branchini chiarisce: nessun contatto con i rossoneri per sciogliere il contratto che lega ancora il tecnico al club lombardo. Allegri e il Milan: contratto ancora attivo, nessuna negoziazione. La situazione contrattuale di Massimiliano Allegri rappresenta il primo ostacolo concreto prima dell’annuncio ufficiale al Napoli. Aurelio De Laurentiis ha già indicato il tecnico toscano come prossimo allenatore degli azzurri durante la presentazione dei ritiri estivi, ma le regole federali impediscono ancora l’ufficialità. Il motivo è semplice: Allegri è ancora legato al Milan da un accordo valido per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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