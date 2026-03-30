Cucurella lascia il Chelsea e torna al Barcellona? Si pensa sempre a… L’annuncio dell’esterno spagnolo non lascia dubbi

Marc Cucurella, attualmente giocatore del Chelsea, ha rilasciato dichiarazioni che alimentano i rumors su un suo possibile ritorno al Barcellona. L’esterno spagnolo ha commentato pubblicamente sulla possibilità di trasferirsi nuovamente al club catalano, senza tuttavia confermare ufficialmente il trasferimento. Le sue parole sono state riportate in relazione alle voci di mercato che circolano attorno al suo futuro nel calcio internazionale.

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