Alle 18, presso la multisala Astoria, i primi dieci lettori che mostreranno questa pagina alla cassa riceveranno un biglietto omaggio per il cinema. L’offerta è valida solo per chi si presenta oggi e fino a esaurimento dei biglietti disponibili. L’iniziativa si svolge in modo indipendente dall’orario di acquisto dei biglietti regolari.

Un biglietto imaggio per il cinema ai primi dieci lettori che, oggi, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria dalle 18. In cartellone arriva Tuner: L’accordatore. Il film diretto da Daniel Roher, segue la storia di Niki White ( Leo Woodall ), ragazzo che ha un udito talmente acuto da percepire suoni che sfuggono all’orecchio umano. Il suo lavoro è accordare di pianoforti. Accanto a lui, il burbero e brillante Harry Horowitz ( Dustin Hoffman ), 88enne con cui condivide una piccola attività a Manhattan. Quando Harry dimentica gli apparecchi acustici nella cassaforte e non ricorda la combinazione, Niki scopre un’abilità nascosta: grazie al suo udito ipersensibile, riesce ad aprire la cassaforte solo ascoltando i clic del meccanismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - All’Astoria ’L’accordatore’ con Hoffman

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