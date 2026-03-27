Tuner – L’accordatore | il nuovo thriller di Daniel Roher con Dustin Hoffman arriva al cinema dal 28 maggio 2026

Il film “Tuner – L’accordatore”, diretto da Daniel Roher, sarà nelle sale italiane dal 28 maggio 2026. Roher, che ha vinto un Oscar nel 2023 con il documentario Navalny, firma questa nuova produzione, un thriller con Dustin Hoffman nel ruolo principale. La distribuzione nelle sale italiane è stata annunciata ufficialmente dalla casa di produzione.

Arriverà nelle sale italiane dal 28 maggio 2026 “Tuner – L’accordatore”, il nuovo film diretto da Daniel Roher, regista premio Oscar nel 2023 per il documentario Navalny. Si tratta del suo primo lungometraggio di finzione, già atteso come uno dei titoli più interessanti della prossima stagione cinematografica. Il film, distribuito in Italia da Notorious Pictures, si presenta come un thriller elegante e psicologico, capace di intrecciare tensione narrativa e profondità emotiva. Ad accompagnare l’annuncio dell’uscita sono stati rilasciati anche il trailer e il poster ufficiale, che offrono un primo sguardo su un progetto destinato a far parlare di sé. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “Tuner – L’accordatore”: il nuovo thriller di Daniel Roher con Dustin Hoffman arriva al cinema dal 28 maggio 2026 Articoli correlati Leonardo DiCaprio fa la storia dei BAFTA e raggiunge Daniel Day-Lewis e Dustin HoffmanDiCaprio si unisce alla lista dei pluricandidati agli Oscar inglesi, ottenendo la settima candidatura come miglior attore per la performance in Una... “Grand Ciel” di Akihiro Hata con Damien Bonnard: un mystery thriller tra denuncia sociale e fantascienza, al cinema dal 26 febbraio 2026Arriva nelle sale italiane dal 26 febbraio 2026 “Grand Ciel” (Francia/Lussemburgo), il nuovo film di Akihiro Hata con protagonista Damien Bonnard,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Daniel Roher Temi più discussi: ‘Tuner – L’accordatore’, le prime immagini del thriller di Daniel Roher; Tuner L’accordatore, il trailer del nuovo thriller con Dustin Hoffman; Tuner - L'Accordatore, il trailer ufficiale del film [HD]; Tuner - L'Accordatore: il trailer ufficiale in italiano del film con Dustin Hoffman. Tuner - L'Accordatore: il trailer ufficiale in italiano del film con Dustin HoffmanUn thriller che coinvolge il passato oscuro di un giovane di grande talento sensoriale segna l'esordio del regista premio Oscar per il documentario Daniel Roher. Dustin Hoffman guida un cast composito ... comingsoon.it Tuner - L'Accordatore, il trailer ufficiale del film [HD]Regia di Daniel Roher. Un film con Leo Woodall, Dustin Hoffman, Havana Rose Liu, Lior Raz, Tovah Feldshuh. Da giovedì 28 maggio al cinema. mymovies.it POSTER | Quando il talento diventa un’arma. Ecco il poster di #Tuner - L’accordatore di Daniel Roher, con #LeoWodall e #DustinHoffman, dal 28 maggio al cinema con @notorious_pictures Al centro della storia, un giovane uomo dotato di uno straordinario ta - facebook.com facebook