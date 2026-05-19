Tuner – L’accordatore | Leo Woodall e Dustin Hoffman protagonisti del nuovo thriller musicale di Daniel Roher

Arriverà nelle sale italiane dal 28 maggio Tuner – L’accordatore, il nuovo thriller heist diretto dal premio Oscar Daniel Roher, al suo debutto nel cinema di finzione dopo il successo internazionale di Navalny. Il film vede protagonisti Leo Woodall, volto rivelazione di One Day e The White Lotus, Havana Rose Liu e il due volte premio Oscar Dustin Hoffman, affiancati da Lior Raz, Jean Reno e Tovah Feldshuh. 7 La trama. Ambientato tra le sale da concerto e i quartieri esclusivi di New York, Tuner – L’accordatore racconta la storia di Niki White, un giovane accordatore di pianoforti dotato di un udito straordinariamente sensibile. Dopo aver sviluppato una dolorosa iperacusia, il protagonista abbandona la carriera da pianista e inizia a lavorare accanto al suo mentore Harry Horowitz, interpretato da Dustin Hoffman. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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TUNER Official Trailer (2026) Leo Woodall, Dustin Hoffman, Crime, Drama, Thriller Movie [HD]

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