Allarme sovraffollamento carceri l’Abruzzo fa peggio di tutti | in un anno il 14,9% di detenuti in più

In un anno, il numero di detenuti in Abruzzo è aumentato del 14,9%, superando tutte le altre regioni. Il tasso di sovraffollamento nelle carceri della regione si è aggravato, secondo i dati ufficiali. Da quando il governo Meloni è al potere, il totale dei detenuti in Italia è cresciuto senza mai diminuire. Non sono stati segnalati cali o periodi di riduzione nel numero totale di detenuti nel paese.

“Da quando si è insediato il voverno Meloni il numero di detenuti in Italia non ha mai conosciuto il segno meno. Mese dopo mese è andato aumentando al ritmo di una media di circa 170 detenuti al mese in Italia. Tanti quanti ne potrebbe ospitare un carcere di media sicurezza. Tradotto in soldoni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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