Allarme HIV in Sicilia | Catania registra il picco delle diagnosi

A Catania si registra il numero più alto di nuove diagnosi di HIV in Sicilia. I dati ufficiali mostrano un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. Le diagnosi tardive del virus comportano rischi concreti di complicazioni e trasmissione non contenuta. La situazione evidenzia un incremento delle diagnosi in persone che scoprono il contagio in fase avanzata. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali cause specifiche di questo aumento.

Perché la provincia di Catania registra il picco delle nuove diagnosi?. Quali sono i rischi reali legati alle diagnosi tardive del virus?. Come può la rete sanitaria intercettare il contagio prima dei danni?. Dove si concentreranno gli sforzi di prevenzione nelle province siciliane?.? In Breve Dati Coa aggiornati al 31 dicembre 2024 mostrano il picco a Catania.. Conferenza Icar 18esima edizione analizza la ricerca antivirale e l'AIDS.. Registro Regionale di Sorveglianza Hiv estende le analisi al 2025.. Quattro decenni di ricerca scientifica permettono la convivenza con il virus.. Nuove diagnosi HIV in Sicilia: la provincia di Catania registra il picco dei casi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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