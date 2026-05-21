Sesso sicuro e diagnosi precoce | come e dove fare il test Hiv in modo anonimo e gratuito in Romagna

Durante la European testing week, un'iniziativa europea dedicata alla diagnosi precoce di HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili, l'Ausl Romagna ha ricordato l'importanza di sottoporsi al test HIV. La campagna promuove la possibilità di effettuare il test in modo anonimo e gratuito, sottolineando i luoghi disponibili nella regione per eseguirlo. La volontà è di sensibilizzare sull'accessibilità di questa procedura come strumento di prevenzione e di diagnosi precoce.

In occasione della European testing week, la settimana europea dedicata alla diagnosi precoce dell’Hiv e delle altre infezioni sessualmente trasmissibili (Ist), Ausl Romagna rilancia l'importanza del test Hiv come strumento fondamentale di prevenzione e ricorda dove poter fare il test tutto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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