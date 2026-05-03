CNA Salerno ha presentato ufficialmente la candidatura del centro storico della città per ottenere il riconoscimento come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. L’iniziativa mira a valorizzare e tutelare le caratteristiche storiche e culturali di quest’area, che rappresenta un elemento distintivo del territorio. La proposta è stata avanzata attraverso un percorso formale che coinvolge enti e istituzioni locali, con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento internazionale.

Tempo di lettura: 3 minuti Avviare il percorso per il riconoscimento del Centro Storico di Salerno come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. È la proposta lanciata da CNA Salerno nel corso della conferenza “Tradizione e centri storici, commercio, artigianato e turismo tra passato e futuro”, promossa presso l’Arco Catalano nell’ambito della Fiera del Crocifisso Ritrovato. Una proposta di forte valore culturale e identitario, volta a tutelare il centro storico di Salerno dal proliferare di attività che ne stanno compromettendo bellezza, vivibilità e valore storico. “La nostra idea nasce dalla volontà di preservare e valorizzare un tessuto urbano unico, dove storia, artigianato, tradizioni e memoria collettiva convivono da secoli” ha spiegato la Direttrice di CNA Salerno, Simona Paolillo, a nome di tutta la presidenza dell’associazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - CNA Salerno propone la candidatura del centro storico al Patrimonio Mondiale dell’Umanità

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