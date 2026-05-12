Arena di Verona | Patti Smith e il mito dell’Italia all’Unesco
? Domande chiave Chi porterà la versione sinfonica di Because the Night all'Arena?. Come si collegheranno la musica napoletana e l'opera lirica veronese?. Cosa accadrà in Piazza Bra durante la celebrazione gastronomica?. Perché l'Unesco ha scelto proprio l'Italia per questo evento globale?.? In Breve Evento il 5 giugno 2026 con conduzione di Milly Carlucci su Rai 1.. Placido Domingo e Vittorio Grigolo si esibiranno insieme a Patti Smith.. Cena per mille persone in Piazza Bra dedicata al primato culinario italiano.. Cento delegati Unesco parteciperanno alla celebrazione dei 61 siti italiani patrimonio.. Venerdì 5 giugno 2026 alle ore 21.15, l’Arena di Verona diventerà il palcoscenico mondiale di Campioni del Mondo – Italia Loves Unesco, un evento che celebrerà i 61 siti italiani riconosciuti come patrimonio dell’umanità.🔗 Leggi su Ameve.eu
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