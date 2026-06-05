All’Antico Vinaio scende in campo al Festival della Serie A 2026
All’Antico Vinaio parteciperà al Festival della Serie A 2026, organizzato dalla Lega Calcio Serie A. La partecipazione segue le collaborazioni degli ultimi due anni con la stessa Lega, legate alla Finale di Coppa Italia Frecciarossa. La presenza del marchio nel festival conferma il suo coinvolgimento nel mondo del calcio italiano. Non sono stati forniti dettagli su modalità di partecipazione o attività specifiche previste durante l’evento.
Dopo il successo delle collaborazioni con Lega Calcio Serie A legate alla Finale di Coppa Italia Frecciarossa negli ultimi due anni, All’Antico Vinaio rinnova il suo legame con il grande calcio italiano e sarà protagonista del Festival della Serie A 2026, organizzato da Lega Calcio Serie A a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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