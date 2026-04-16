Antico Vinaio Mazzanti va oltre la schiacciata | spunta l’idea gelateria? VIDEO

A Forte dei Marmi, un locale recentemente rinnovato dell’Antico Vinaio si prepara a proporre un’offerta diversa rispetto alle tradizionali schiacciate. L’idea di aprire una gelateria rappresenta una novità nel progetto, che fino a ora si concentrava su prodotti da rosticceria. Nessuna conferma ufficiale, ma le prime immagini e indiscrezioni indicano un cambio di rotta per l’attività, che potrebbe ampliare la propria offerta con dolci gelati.

Non più solo schiacciate. All’Antico Vinaio potrebbe essere pronto a cambiare pelle nel niovo locale in allestimento a Forte dei Marmi, puntando per la prima volta su un format completamente diverso: una gelateria. Il nuovo progetto prende forma in piazza Garibaldi, dove il brand fiorentino ha.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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