Alla pista di Valbrembo si torna a volare | Daniel avrebbe voluto così Eseguita l’autopsia speranza per l’allievo 19enne che era con lui

Alla pista di Valbrembo si torna a volare dopo l’incidente che ha coinvolto due giovani, uno dei quali ha perso la vita. È stata completata l’autopsia sul corpo del 19enne, che era con l’altro allievo al momento dell’incidente. Sul luogo dell’incidente sono stati deposti fiori bianchi con un biglietto dedicato alla vittima. Le autorità continuano le indagini per accertare cause e dinamica dell’incidente.

Là dove c’erano i rottami dell’aereo, oggi c’è un mazzo di fiori bianchi con un bigliettino: “Per Daniel”. “Era come un figlio. Uno degli istruttori su cui potevo fare totale affidamento – ricorda commosso Roberto Magnani, direttore della scuola di volo Cantor Air -. Era attento, curioso, sempre pronto a migliorarsi. Mi aveva chiesto un consiglio su alcune procedure operative. Lo faceva spesso. Voleva capire, crescere, fare le cose al meglio. Chiedeva consigli a chi aveva più esperienza e anche pochi giorni prima dell’incidente mi aveva contattato per questo”. leggi anche. La tragedia Video: Aereo precipita tra le case, muore istruttore 26enne. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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La scuola di volo ricorda Daniel: “Guardava il cielo come a un sogno”. Ancora grave l’allievo che era con lui a bordoUn istruttore di volo e un allievo sono rimasti gravemente feriti dopo un incidente aereo.

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Alla pista di Valbrembo si torna a volare: Daniel avrebbe voluto così. Eseguita l’autopsia, speranza per l’allievo 19enne che era con luiRoberto Magnani, direttore della scuola di volo Cantor Air: Chiedeva consigli: voleva capire, crescere, fare le cose al meglio. Sul futuro dell’aeroporto battaglia a suon di petizioni ... bergamonews.it

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