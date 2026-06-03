La scuola di volo ricorda Daniel | Guardava il cielo come a un sogno Ancora grave l’allievo che era con lui a bordo

Un istruttore di volo e un allievo sono rimasti gravemente feriti dopo un incidente aereo. L’incidente è avvenuto durante un addestramento, mentre l’istruttore era a bordo con il giovane. La scuola di volo ricorda l’istruttore, che guardava il cielo come a un sogno, e sottolinea che non era solo un insegnante, ma parte della loro famiglia. La situazione dell’allievo rimane ancora grave.

“Daniel non era semplicemente un istruttore della nostra scuola. Era parte della famiglia Cantor Air. Lo abbiamo visto avvicinarsi al volo da ragazzo, con l’entusiasmo e la curiosità di chi guarda il cielo come a un sogno. Lo abbiamo visto diventare allievo, affrontare sacrifici, studiare, crescere professionalmente e umanamente. Lo abbiamo visto conquistare, passo dopo passo, quel posto in cabina che aveva desiderato e costruito con impegno, determinazione e passione”. E probabilmente sarà stato così anche lunedì pomeriggio quando è salito a bordo del Cessna 152 per un volo di addestramento, una routine che era diventata ormai quotidianità per lui. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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