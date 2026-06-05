Alla Palmaria è iniziata l’estate Riapre lo stabilimento della Difesa

Alla Palmaria è iniziata ufficialmente l’estate con la riapertura dello stabilimento della Difesa, dopo lavori di ristrutturazione. La struttura, rinnovata e più accogliente, ha ripreso le attività, segnando l’inizio della stagione estiva sull’isola. La riapertura è stata confermata nella giornata del 5 giugno 2026. Nessuna altra informazione sui lavori o sui cambiamenti apportati è stata resa nota.

La Spezia, 5 giugno 2026 – Nella struttura rinnovata e accogliente è iniziata l’ estate. Ha infatti riaperto lo stabilimento elioterapico della Palmaria che consentirà ai dipendenti civili della Difesa e alle loro famiglie di usufruire di un servizio storico e particolarmente apprezzato dal personale. Il coordinatore provinciale di Flp Difesa Christian Palladino ha espresso soddisfazione per la riapertura dello stabilimento avvenuta all’inizio del mese rispettando i tempi previsti e dopo gli importanti interventi di miglioramento della struttura. Sono stati rifatti i servizi igienici, eseguiti interventi di tinteggiatura e create nuove aree dedicate al relax dei frequentatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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