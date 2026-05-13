Riapre al pubblico Vis Comensis lo spazio multimediale dedicato alla storia e all’identità della città

Nel centro di Como, tra le vie del centro storico, il 16 maggio riapre al pubblico Vis Comensis, uno spazio museale multimediale dedicato alla storia e all’identità della città. La struttura offre ai visitatori un percorso interattivo che presenta contenuti multimediali relativi alle vicende e alle caratteristiche della località. La riapertura avviene dopo un periodo di chiusura, con l’intento di valorizzare la memoria storica e culturale del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui