La Juventus continua a seguire con attenzione la possibilità di acquistare un difensore di alto livello, considerato un obiettivo prioritario per rafforzare la linea arretrata. Tuttavia, l’arrivo di questo giocatore sembra dipendere dalla partenza di un calciatore di spicco già presente in rosa. Le trattative di mercato si fanno più intense in vista dell’estate, con strategie che puntano a ottimizzare le occasioni di acquisto e vendita.

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© Calcionews24.com - Mercato Juventus: Kim resta un obiettivo forte per la difesa, ma il suo arrivo è legato alla partenza di questo big. Svelato lo scenario per l’estate!

Mercato Juve Firma in Arrivo! Colpo COMOLLI! Attenzione Kolo Muani

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