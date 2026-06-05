Il giornalista Alfredo D'Agnese è deceduto a 67 anni a Napoli, sua città natale, dopo aver combattuto una malattia. Aveva scritto per quotidiani come Repubblica e L'Espresso. La notizia della sua morte è stata diffusa nelle ultime ore.

Il giornalista e critico musicale Alfredo D’Agnese è morto a 67 anni a Napoli, sua città d’origine. Nonostante combattesse da tempo contro una malattia, non ha mai smesso di lavorare. E infatti il suo ultimo articolo, un’intervista al cantautore americano Elvis Costello, è uscito su Il Venerdì di Repubblica il 5 giugno. Nel corso della sua carriera ha collaborato anche con L’Espresso e con alcune delle maggiori case discografiche italiane. Morto Alfredo D'Agnese: il giornalista si è spento a 67 anni dopo una malattia Il ricordo dei colleghi e dell'ex allievo Data e orario dei funerali Morto Alfredo D’Agnese: il giornalista si è... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alfredo D'Agnese morto a 67 anni dopo una malattia, il giornalista aveva scritto per Repubblica e L'Espresso

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