È morto Marcello Miranda il Rocco Cane di Cinico Tv aveva 67 anni

Da fanpage.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparso all’età di 67 anni l’attore palermitano noto per aver interpretato il personaggio di Rocco Cane nella serie televisiva Cinico Tv. La sua carriera, iniziata negli anni ’80, si è sviluppata principalmente nel cinema e in alcune produzioni televisive. La sua morte è stata comunicata dalle fonti ufficiali senza ulteriori dettagli sulle cause. La sua figura è ricordata soprattutto per il ruolo che lo ha reso noto al pubblico.

Addio a Marcello Miranda, attore palermitano noto per aver interpretato il ruolo di Rocco Cane in Cinico Tv. Il programma era diretto da Ciprì e Maresco e andò in onda su Rai3 negli Anni Novanta. Aveva 67 anni. Tra i suoi personaggi anche quello di Paletta in Totò che visse due volte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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