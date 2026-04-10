È scomparso all’età di 67 anni l’attore palermitano noto per aver interpretato il personaggio di Rocco Cane nella serie televisiva Cinico Tv. La sua carriera, iniziata negli anni ’80, si è sviluppata principalmente nel cinema e in alcune produzioni televisive. La sua morte è stata comunicata dalle fonti ufficiali senza ulteriori dettagli sulle cause. La sua figura è ricordata soprattutto per il ruolo che lo ha reso noto al pubblico.

Addio a Marcello Miranda, attore palermitano noto per aver interpretato il ruolo di Rocco Cane in Cinico Tv. Il programma era diretto da Ciprì e Maresco e andò in onda su Rai3 negli Anni Novanta. Aveva 67 anni. Tra i suoi personaggi anche quello di Paletta in Totò che visse due volte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Morto Marcello Miranda, volto simbolo di ‘Cinico Tv’ABBONATI A DAYITALIANEWS Una figura centrale nell’universo di Ciprì e Maresco Marcello Miranda è scomparso a Palermo all’età di 67 anni, lasciando un...

Leggi anche: Fiorentina, è morto il presidente Rocco Commisso: aveva 76 anni

Temi più discussi: E' morto l'attore Marcello Miranda, l'indimenticabile Paletta di Totò che visse due volte; Addio a Marcello Miranda, volto di Cinico tv; Addio a Rocco Cane (Marcello Miranda) icona del cinema di Daniele Ciprì e Franco Maresco; È morto Marcello Miranda, il Rocco Cane di Cinico Tv aveva 67 anni.

È morto Marcello Miranda, il Rocco Cane di Cinico Tv aveva 67 anniAddio a Marcello Miranda, attore palermitano noto per aver interpretato il ruolo di Rocco Cane in Cinico Tv. Il programma era diretto da Ciprì e Maresco e andò in onda su Rai3 negli Anni Novanta. Avev ... fanpage.it

Addio a Marcello Miranda: scompare a 67 anni lo storico Rocco Cane di Cinico TvL'attore palermitano è stato uno dei volti simbolo del cinema di Ciprì e Maresco. Il ricordo commosso di Franco Maresco: Per me è stato il memento mori più feroce ed esilarante della nostra televisio ... lasicilia.it

Ci ha lasciato Marcello Miranda, conosciuto (dai non tanti) come Paletta, ma anche come il Terribile Rocco Cane. Aveva 67 anni. Era l'omino in bianco e nero perennemente allupato (e di solito in mutande) che compariva nelle produzioni di Ciprì e Maresco. A - facebook.com facebook

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI – SE NE VA MARCELLO MIRANDA, UNO DEGLI ULTIMI MITICI ATTORI DI CINICO TV... x.com