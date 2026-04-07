Il Perugia ha raggiunto una serie di sei risultati utili consecutivi, la più lunga della stagione. Dopo questa striscia positiva, la squadra si prepara ora ad affrontare il prossimo impegno, un derby che rappresenta ancora un ostacolo da superare per interrompere un ciclo negativo. La formazione si concentra sul futuro, puntando a migliorare ulteriormente la propria posizione in classifica e a sfatare il tabù legato alle sfide contro la rivale cittadina.

Il Perugia festeggia la striscia di risultati consecutivi più lunga della stagione, sei. E adesso cerca anche di sfatare un tabù che resiste: i derby. Perché tra sconfitte e pareggi i biancorossi in questo campionato sono a secco di successi sia nei derby per eccellenza, Ternana e Arezzo, sia nella doppia sfida contro il Gubbio. E un successo proprio domenica, nella sfida in programma all’ora di pranzo allo stadio Liberati contro la Ternana, potrebbe valere la doppia festa. Perché il Grifo riuscirebbe anche a conquistare la salvezza con due giornate di anticipo (salvo risultati clamorosi negli altri campi). Un traguardo che se oggi appare scontato, sei mesi fa era un miraggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia, striscia positiva da sei gare. Ora c’è da sfatare il tabù-derby

L’ultimo tabù da sfatare all’ora di pranzoDomani l’Arezzo dovrà sfatare un altro tabù in questa stagione dopo stanno cadendo, uno a uno, tutte le squadre storicamente avverse al Cavallino:...

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Gara 1 è nostraaaaaaaa!!! Sir Susa Scai Perugia-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1 (25-23, 25-21, 20-25, 25-22) #BlockDevils #superlega x.com