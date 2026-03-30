Corsa contro il tempo per Sinner! Montecarlo é dietro l’angolo | tabù terra da sfatare e obiettivo n1

Jannik Sinner si prepara a disputare il torneo di Montecarlo, che si avvicina rapidamente. Dopo aver conquistato i titoli in California e Florida, l’atleta italiano si trova ad affrontare una sfida importante sulla terra battuta, superficie sulla quale non ha ancora vinto. La partecipazione al torneo di Montecarlo rappresenta un passo fondamentale per il suo percorso stagionale, inserendosi tra gli obiettivi principali di questa fase.

Dopo i trionfi tra California e Florida, Jannik Sinner non avrà molto tempo per rifiatare. L’azzurro è diventato l’ottavo tennista della storia a centrare il celebre “Sunshine Double”, ovvero la doppietta nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami nello stesso anno. Un risultato dai contorni storici, reso ancora più significativo dal fatto che sia arrivato senza perdere nemmeno un set. Un’impresa che può rilanciarne ulteriormente le ambizioni in vista dei prossimi appuntamenti. La stagione sulla terra rossa è ormai alle porte e, nei sette titoli Masters 1000 conquistati in carriera, manca ancora l’affermazione su questa superficie nei tornei di questa tipologia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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