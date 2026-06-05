Il Novara Football Club ha annunciato che Alessandro Birindelli sarà il nuovo allenatore a partire dal primo luglio 2026. La società ha pubblicato un comunicato ufficiale senza specificare dettagli aggiuntivi. Birindelli prende il posto dell’allenatore precedente e guiderà la squadra nella prossima stagione. La nomina è stata comunicata con anticipo rispetto alla data di inizio del suo incarico.

Il Novara Football Club ha un nuovo allenatore. Un comunicato ufficiale della società annuncia l'arrivo di Alessandro Birindelli dal prossimo primo luglio 2026. Firma un contratto fino al 30 giugno 2028.Birindelli vanta una straordinaria carriera da calciatore con quasi 500 presenze tra i. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dalla Francia alla serie A1, il nuovo allenatore del Bisonte Firenze è Alessandro OreficeIl Bisonte Firenze ha annunciato l’ingaggio di Alessandro Orefice come nuovo allenatore della squadra.

Il ritorno del Campione: Alessandro Nesta è il nuovo allenatore dell’AvellinoAlessandro Nesta torna ad allenare, firmando un contratto biennale con l’Avellino.

Temi più discussi: Il Novara apre il casting per la panchina, ma è testa a testa tra Birindelli e Tisci; Mister Birindelli si separa dalla Pianese; Birindelli in pole position per la panchina del Novara; Pianese, Daniele Buzzegoli favorito per la panchina.

Alessandro Birindelli è il nuovo allenatore del Novara FC A mister Birindelli e a tutti i componenti del suo staff, il Club rivolge un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro per la stagione alle porte. #ForzaNovara #NovaraFC #SerieCSkyWifi x.com

Il Novara ha il suo nuovo allenatore. Birindelli ha firmato un contratto biennaleLo avevamo anticipato questa mattina, ora arriva anche l'ufficialità: Alessandro Birindelli è il nuovo allenatore del Novara, club con il quale ha firmato un accordo biennale, valido quindi fino al 30 ... tuttomercatoweb.com

Novara, c'è l'accordo con Birindelli: firmerà un biennale. Annuncio atteso entro il weekendDue giorni fa, dopo una sola stagione, è arrivata la risoluzione consensuale del contratto che lo legava alla Pianese, ma adesso Alessandro Birindelli è pronto a ripartire, e lo farà dal Novara: dopo ... tuttomercatoweb.com