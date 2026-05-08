Dalla Francia alla serie A1 il nuovo allenatore del Bisonte Firenze è Alessandro Orefice
Il Bisonte Firenze ha annunciato l’ingaggio di Alessandro Orefice come nuovo allenatore della squadra. L’accordo prevede un contratto di due anni con possibilità di rinnovo per un terzo. Orefice è stato presentato oggi al Pala BigMat alla presenza del patron Wanny Di Filippo e del presidente Elio Sità. La scelta arriva dopo aver ricoperto ruoli nel settore in Francia e in serie A1.
FIRENZE – Il nuovo allenatore de Il Bisonte Firenze è Alessandro Orefice, che ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno e che è stato presentato oggi al Pala BigMat alla presenza del patron Wanny Di Filippo e del presidente Elio Sità. Per il 41nne coach bolognese, reduce da quattro stagioni alla guida del Levallois Paris Saint-Cloud nella Ligue A francese e attualmente commissario tecnico della nazionale femminile della Slovenia, sarà un ritorno in Italia dopo dieci anni di lavoro in Francia: una lunga e proficua avventura che gli ha permesso di maturare un’enorme esperienza a livello internazionale – fra partecipazioni...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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