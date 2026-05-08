Il Bisonte Firenze ha annunciato l’ingaggio di Alessandro Orefice come nuovo allenatore della squadra. L’accordo prevede un contratto di due anni con possibilità di rinnovo per un terzo. Orefice è stato presentato oggi al Pala BigMat alla presenza del patron Wanny Di Filippo e del presidente Elio Sità. La scelta arriva dopo aver ricoperto ruoli nel settore in Francia e in serie A1.

FIRENZE – Il nuovo allenatore de Il Bisonte Firenze è Alessandro Orefice, che ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno e che è stato presentato oggi al Pala BigMat alla presenza del patron Wanny Di Filippo e del presidente Elio Sità. Per il 41nne coach bolognese, reduce da quattro stagioni alla guida del Levallois Paris Saint-Cloud nella Ligue A francese e attualmente commissario tecnico della nazionale femminile della Slovenia, sarà un ritorno in Italia dopo dieci anni di lavoro in Francia: una lunga e proficua avventura che gli ha permesso di maturare un’enorme esperienza a livello internazionale – fra partecipazioni...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dalla Francia alla serie A1, il nuovo allenatore del Bisonte Firenze è Alessandro Orefice

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